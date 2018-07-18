Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avila transfer konusunda açıklamalar yaptı... Ndiaye'ye Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu, Galatasaray'ın da teklifinin masada durduğunu söyleyen William D'Avila, "Kısa süre içinde net bir adım atacağız" dedi.
Ndiaye için Ada’dan iki teklif geldi
Etiketler: N'Diaye , Premier Lig , Galatasaray
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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