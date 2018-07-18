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Ndiaye için Ada’dan iki teklif geldi

Ndiaye için Ada’dan iki teklif geldi
Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avila transfer konusunda açıklamalar yaptı... Ndiaye'ye Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu, Galatasaray'ın da teklifinin masada durduğunu söyleyen William D'Avila, "Kısa süre içinde net bir adım atacağız" dedi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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