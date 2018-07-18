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piyangosu

İddialara göre Suudi kulübü 3 milyon ’su bonus olmak üzere tam 21 milyon Euro’yu gözden çıkardı... kıskacındaki yönetim teklife çok sıcak bakıyor. Son karar ’in

Gomis piyangosu
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine bomba bir iddia düştü... Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için resmen düğmeye bastığı belirtildi. Al Hilal'in hem yönetim hem de Fransız yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
İddialara göre Suudi kulübü 3 milyon Euro'su bonus olmak üzere tam 21 milyon Euro'yu gözden çıkardı. kıskacındaki yönetimi teklife çok sıcak bakıyo

FATİH TERİM DE ONAYI VERDİ
Fatih Terim'in de yeni lere bütçe oluşturacak olmasından dolayı Gomis'in satışına onay verdiği öne sürülüyor. Transfer konusundaki son sözü, Al Hilal kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Fransız yıldız verecek.

6-7 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacak olan Gomis'in 6-7 milyon Euro civarında bir para istediği belirtiliyor. Eğer yıldız futbolcu da Al Hilal'le anlaşırsa transferin gerçekleşeceği öğrenildi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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