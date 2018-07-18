Fenerbahçe’nin silahı duran toplar olacak

F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu duran top organizasyonlarına büyük önem veriyor. Dünya Kupası maçlarından örnekler gösteren Hollandalı teknik adam, Dünya Kupası'nda gollerin önemli bir bölümünün duran toplardan geldiğini belirtiyor



​STOPERLERE GÖREV

Duran top organizasyonlarında stoperlerin gol aramasını isteyen Cocu ayrıca boşta kalan oyuncuya yerden pas verilerek ceza sahası içinden şut açısı yakalaması konusunda çalışmalar yaptırıyor. Valbuena ve M.Ekici gibi usta ayaklara özel çalışmalar yaptırıyor.