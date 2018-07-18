Comolli'den garanti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Lozan'da düzenlediği basın toplantısında A'dan Z'ye konuştu. Fransız sportif direktör 100'den fazla oyuncunun durumlarını analiz ettiklerini söyleyerek, "Sadece şu an için değil bundan sonrası için de çalışıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz oyuncular buraya fit olarak gelecek" dedi.
COCO'NUN SİSTEMİNE UYGUN
İlgilendikleri oyuncuların kendi takımlarında çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Comolli, "Görüştüğümüz ve transferini düşündüğümüz oyuncular Cocu'nun oyun tarzına uygun isimler" ifadesini kullandı.
UEFA KISITLAMASI BİR ENGEL
UEFA kısıtlamalarından dolayı önlerinde bir limit olduğunu söyleyen Comolli, "Bu nedenle dünyanınz tüm parasını ortaya koysanız bile bu parayı harcayamazsınız. Transferde doğru adımlar atıyoruz" dedi.
KULÜBÜ TEHLİKEYE ATAMAYIZ
Acele davranarak bu kulübü tehlikeye atmak istemediklerini söyleyen Comolli, "Biz bu külübü daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi deneriz. Bu konuda çok hırslıyız" ifadesini kullandı.
COCO'NUN SİSTEMİNE UYGUN
İlgilendikleri oyuncuların kendi takımlarında çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Comolli, "Görüştüğümüz ve transferini düşündüğümüz oyuncular Cocu'nun oyun tarzına uygun isimler" ifadesini kullandı.
UEFA KISITLAMASI BİR ENGEL
UEFA kısıtlamalarından dolayı önlerinde bir limit olduğunu söyleyen Comolli, "Bu nedenle dünyanınz tüm parasını ortaya koysanız bile bu parayı harcayamazsınız. Transferde doğru adımlar atıyoruz" dedi.
KULÜBÜ TEHLİKEYE ATAMAYIZ
Acele davranarak bu kulübü tehlikeye atmak istemediklerini söyleyen Comolli, "Biz bu külübü daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi deneriz. Bu konuda çok hırslıyız" ifadesini kullandı.
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