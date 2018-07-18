Beşiktaş sonunu getiremedi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Reading ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta Kartal, 60. dakikada Babel'le 1-0 öne geçti.
KARTAL 90'DA YIKILDI
Beşiktaş, 75'te Oğuzhan Özyakup'un golüyle durumu 2-0 yaparken, Reading 84'te Sam Smith ile farkı 1'e indirdi. Siyah-Beyazlılar 90'da Mark McNulty'nin golüne engel olamayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
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