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sonunu getiremedi

karşısında ve Oğuzhan’la öne geçen , üstünlüğünü koruyamadı

Beşiktaş sonunu getiremedi

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında ekiplerinden Reading ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta , 60. dakikada 'le 1-0 öne geçti.

KARTAL 90'DA YIKILDI
Beşiktaş, 75'te Oğuzhan Özyakup'un golüyle durumu 2-0 yaparken, 84'te Sam Smith ile farkı 1'e indirdi. Siyah-Beyazlılar 90'da Mark McNulty'nin golüne engel olamayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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