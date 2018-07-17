Yol Durumu
  1. Havuzda boğulduk!
  2. Taraftar sözünü tuttu sıra bizde

takıma katıldı

Fas Milli Takımı’nda oynayan Dirar İsviçre kampına katıldı. Saçlarını boyatan Dirar arkadaşlarıyla şakalaştı

Nabil Dirar takıma katıldı
Yeni sezona İsviçre'de yaptığı kamp ile hazırlanan 'de idmana katıldı. 'nda Fas Milli Takımı'nda forma giyen Nabil Dirar 3 haftalık izinden sonra Sarı- Lacivertli takımın İsviçre kampına katıldı.

YENİLERLE TANIŞTI
Saçlarını sarıya boyatan ve takıma dahil olan yeni oyuncularla tanışan Faslı futbolcu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ