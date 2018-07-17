Nabil Dirar takıma katıldı

Yeni sezona İsviçre'de yaptığı kamp ile hazırlanan Fenerbahçe'de Nabil Dirar idmana katıldı. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda forma giyen Nabil Dirar 3 haftalık izinden sonra Sarı- Lacivertli takımın İsviçre kampına katıldı.
YENİLERLE TANIŞTI
Saçlarını sarıya boyatan ve takıma dahil olan yeni oyuncularla tanışan Faslı futbolcu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
YENİLERLE TANIŞTI
Saçlarını sarıya boyatan ve takıma dahil olan yeni oyuncularla tanışan Faslı futbolcu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
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