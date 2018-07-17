Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray, Serdar Gürler için düğmeye bastı... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in çok beğendiği yıldız futbolcuyu kiralamak için Osmanlıspor ile masaya oturdu. Başkent kulübünün ismi Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan Serdar'ı kiralamak istemediği belirtiliyor. Ancak iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.
Cimbom resmen masada
G.Saray, Serdar Gürler’i kiralamak için düğmeye bastı
Etiketler: Fatih Terim , Serdar Gürler , Beşiktaş , Trabzonspor , Galatasaray , Osmanlıspor
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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