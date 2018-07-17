Cimbom resmen masada

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray, Serdar Gürler için düğmeye bastı... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in çok beğendiği yıldız futbolcuyu kiralamak için Osmanlıspor ile masaya oturdu. Başkent kulübünün ismi Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan Serdar'ı kiralamak istemediği belirtiliyor. Ancak iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.