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Brezilya’dan Vitinho iddiası

CSKA’nın forvetine Sarı-Kırmızılılar’ın teklif yaptığı öne sürülüyor

Brezilya’dan Vitinho iddiası
Brezilya basını Galatasaray'la ilgili çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi... Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, CSKA Moskova'nın forveti Vitinho ile ilgileniyor. Kanatlarda da görev yapan Sambacı'nın fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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