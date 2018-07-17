Brezilya basını Galatasaray'la ilgili çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi... Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, CSKA Moskova'nın forveti Vitinho ile ilgileniyor. Kanatlarda da görev yapan Sambacı'nın fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Brezilya’dan Vitinho iddiası
CSKA’nın forvetine Sarı-Kırmızılılar’ın teklif yaptığı öne sürülüyor
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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