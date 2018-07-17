Bırakın beni gideyim

Geçen sezon Süper Lig'e damgasını vuran Emre Akbaba, Florya yolunda... Galatasaray, Alanyaspor yönetimiyle pazarlıklarını sürdürürken, genç futbolcudan çok flaş bir hamle geldi.
G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Küçük yaşlarından beri Sarı-Kırmızılı takıma gönül veren Emre Akbaba, Alanyasporlu yöneticilerle görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. Transferimde kolaylık gösterin" ifadesini kullandı.
ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK YAPTI
Emre'nin Galatasaray'da oynamak için yıllık ücretinde de önemli bir fedakarlık yaptığı belirtiliyor. Genç yıldız ayrıca Alanyaspor'dan alacağı olan paranın da bonservis ücretinden düşülmesini talep etti.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını da koz olarak kullanmak isteyen Galatasaray yönetimi 2 milyon Euro ve Tolga Ciğerci karşılığında işi bitirmeyi düşünüyor.
G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Küçük yaşlarından beri Sarı-Kırmızılı takıma gönül veren Emre Akbaba, Alanyasporlu yöneticilerle görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. Transferimde kolaylık gösterin" ifadesini kullandı.
ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK YAPTI
Emre'nin Galatasaray'da oynamak için yıllık ücretinde de önemli bir fedakarlık yaptığı belirtiliyor. Genç yıldız ayrıca Alanyaspor'dan alacağı olan paranın da bonservis ücretinden düşülmesini talep etti.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını da koz olarak kullanmak isteyen Galatasaray yönetimi 2 milyon Euro ve Tolga Ciğerci karşılığında işi bitirmeyi düşünüyor.
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