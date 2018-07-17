Yol Durumu
  1. İstanbul ‘Yankı’landı!
  2. Havuzda boğulduk!

'e yeni sözleşme

Yönetimi yılda 2 milyon 100 bin Euro alan ’e bu kez 3 milyon Euro önerdi. Yıldız oyuncuya ayrıca 3 yıllık yeni sözleşme teklif edildi. 'nun yaptığı teklifi reddeden Hollandalı futbolcu yanıtını kısa zamanda iletecek. Babel'in yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

Babele yeni sözleşme
Beşiktaş'tan Babel harekatı... Siyah-Beyazlı yönetim Hollandalı futbolcuyu kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Babel ile görüşen yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuya 3 yıllık teklif yaptı.

900 BİN EURO ZAM ALACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin yeni teklifinde 'in sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek. Şu anda yıllık 2 milyon 100 bin Euro alan Hollandalı futbolcu 3 milyon Euro yıllık alacak. Böylece 900 bin Euro zam almış olacak.

FLAMENGO'YU KABUL ETMEDİ
Bir süre önce Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı yıldız kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen takımdan ayrılmayı kabul etmemiş ve geçici bir krize neden olmuştu.

KISA SÜREDE CEVAP VERECEK
Babel'in 'ın yaptığı yeni teklife en kısa zamanda cevap vermesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimden 4 milyon Euro talep eden Babel'in 3 milyon Euro'ya evet diyeceği gelen bilgiler arasında.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ