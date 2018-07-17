Beşiktaş'tan Babel harekatı... Siyah-Beyazlı yönetim Hollandalı futbolcuyu kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Babel ile görüşen yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuya 3 yıllık teklif yaptı.
900 BİN EURO ZAM ALACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin yeni teklifinde Babel'in sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek. Şu anda yıllık 2 milyon 100 bin Euro alan Hollandalı futbolcu 3 milyon Euro yıllık alacak. Böylece 900 bin Euro zam almış olacak.
FLAMENGO'YU KABUL ETMEDİ
Bir süre önce Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı yıldız kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen takımdan ayrılmayı kabul etmemiş ve geçici bir krize neden olmuştu.
KISA SÜREDE CEVAP VERECEK
Babel'in Beşiktaş'ın yaptığı yeni teklife en kısa zamanda cevap vermesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimden 4 milyon Euro talep eden Babel'in 3 milyon Euro'ya evet diyeceği gelen bilgiler arasında.
900 BİN EURO ZAM ALACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin yeni teklifinde Babel'in sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek. Şu anda yıllık 2 milyon 100 bin Euro alan Hollandalı futbolcu 3 milyon Euro yıllık alacak. Böylece 900 bin Euro zam almış olacak.
FLAMENGO'YU KABUL ETMEDİ
Bir süre önce Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu Hollandalı yıldız kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen takımdan ayrılmayı kabul etmemiş ve geçici bir krize neden olmuştu.
KISA SÜREDE CEVAP VERECEK
Babel'in Beşiktaş'ın yaptığı yeni teklife en kısa zamanda cevap vermesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimden 4 milyon Euro talep eden Babel'in 3 milyon Euro'ya evet diyeceği gelen bilgiler arasında.
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