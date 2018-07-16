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Yeni ağa Seyfettin Selim

2015’te de şampiyon olan Okulu, ’ı altın puan uygulamasıyla yenerek zafere ulaştı...

Yeni ağa Seyfettin Selim
KIRKPINAR'DA ağalık ihalesi yapıldı. 658. Tarihi Kırkpınar 'nin ağası 722 bin TL bedelle, 2 altın kemerli Seyfettin Selim'in oldu.657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinde Samsunlu 'ı yenerek başpehlivan oldu. 2015'te de şampiyon olan , 2005 yılı birincisi Yılmaz'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu.

ALTIN PUANLA GALİP GELDİ
Final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. ma bölümünde yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Burada 1 puan alan Orhan Okulu şampiyonluğu elde etti.

YENİ AĞA SEYFETTİN SELİM
Kırkpınar'da ağalık ihalesi yapıldı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası 722 bin TL bedelle, 2 altın kemerli Seyfettin Selim'in oldu.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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