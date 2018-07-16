Yeni ağa Seyfettin Selim

KIRKPINAR'DA ağalık ihalesi yapıldı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası 722 bin TL bedelle, 2 altın kemerli Seyfettin Selim'in oldu.657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinde Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek başpehlivan oldu. 2015'te de şampiyon olan Orhan Okulu, 2005 yılı birincisi Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu.
ALTIN PUANLA GALİP GELDİ
Final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Puanlama bölümünde yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Burada 1 puan alan Orhan Okulu şampiyonluğu elde etti.
YENİ AĞA SEYFETTİN SELİM
Kırkpınar'da ağalık ihalesi yapıldı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası 722 bin TL bedelle, 2 altın kemerli Seyfettin Selim'in oldu.
ALTIN PUANLA GALİP GELDİ
Final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Puanlama bölümünde yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Burada 1 puan alan Orhan Okulu şampiyonluğu elde etti.
YENİ AĞA SEYFETTİN SELİM
Kırkpınar'da ağalık ihalesi yapıldı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası 722 bin TL bedelle, 2 altın kemerli Seyfettin Selim'in oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.