Fransız öpücüğü

Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup edip Dünya Kupası'nı kazandığı maçın ardından renkli görüntüler ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karşılaşmanın bitiminde Hırvatistan'ın kadın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'e sarıldı ve mevkidaşını yanağından öptü.
İkili arasındaki samimi görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Madalya töreninde de duygusal anlar yaşayan Kitarovic, Hırvat futbolcularla kucaklaştığı anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Kitarovic, tavırlaryla finalin en çok dikkat isimlerinden biri oldu.
İkili arasındaki samimi görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Madalya töreninde de duygusal anlar yaşayan Kitarovic, Hırvat futbolcularla kucaklaştığı anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Kitarovic, tavırlaryla finalin en çok dikkat isimlerinden biri oldu.
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