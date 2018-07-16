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Fransız öpücüğü

Macron’un, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaorvic’i öpmesi yı salladı. Hırvatistan’ın kadın lideri ise maç sonu oyunuclarını kucaklayıp teselli etti

Fransız öpücüğü
Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup edip Dünya Kupası'nı kazandığı maçın ardından renkli görüntüler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karşılaşmanın bitiminde Hırvatistan'ın kadın Kolinda Grabar Kitarovic'e sarıldı ve mevkidaşını yanağından öptü.



İkili arasındaki samimi görüntü ya damga vurdu. Madalya töreninde de duygusal anlar yaşayan Kitarovic, Hırvat futbolcularla kucaklaştığı anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Kitarovic, tavırlaryla finalin en çok dikkat isimlerinden biri oldu.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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