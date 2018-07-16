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güç depoladı

Sarı-Lacivertliler, ’deki hazırlık kampında kondisyon çalıştı. Genç Ferdi de kampa katıldı

Fenerbahçe güç depoladı
F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün 'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Phillip Cocu yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

​İSMAİL AYRI ÇALIŞTI
Akşam antrenmanına ise 'nın Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu da katıldı. İsmail Köybaşı takımdan ayrı düz koşu yaptı.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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