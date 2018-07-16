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Comolli'den Mitrovic hamlesi

Golcü arayışlarını hızlandıran , Ada ekibi ’da forma giyen 23 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmakta kararlı...

Comolliden Mitrovic hamlesi
F.Bahçe golcü i için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor. 'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

​İNGİLTERE'DE KRİTİK BULUŞMA
Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor.



FULHAM'DA 27 MAÇ, 14 GOL
Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı. Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı.

TARAFTARLAR ARTIK SABIRSIZ
Şimdiye kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe'de taraftarlar, flaş bir transfer bekliyor. Sosyal medyadaki taraftarlar yıldız bir ismin acilen takıma katılmasını bekliyor.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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