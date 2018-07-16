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Berke ve Barış döktürüyor!

Berke ve Barış döktürüyor!
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı, kusursuz İngilizceleriyle herkesi şaşırtıyor. Cocu'yla bire bir temas kuran ikili çalışkanlıklarıyla da göz dolduruyor. En büyük hayalinin forması giymek olduğunu söyleyen Berke, "Hala burada olduğuma, Volkan ağabeyle idmanlara çıktığıma inanamıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp" dedi.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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