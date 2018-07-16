Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı, kusursuz İngilizceleriyle herkesi şaşırtıyor. Cocu'yla bire bir temas kuran ikili çalışkanlıklarıyla da göz dolduruyor. En büyük hayalinin Fenerbahçe forması giymek olduğunu söyleyen Berke, "Hala burada olduğuma, Volkan ağabeyle idmanlara çıktığıma inanamıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp" dedi.
Berke ve Barış döktürüyor!
Etiketler: Fenerbahçe
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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