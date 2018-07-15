Beşiktaş Yönetimi Atiba'dan cevap bekliyor. Siyah- Beyazlı yönetim Kanadalı futbolcuya yaptığı tekliften cevap alamayınca 3 günlük bir süre verdi. Başkan Fikret Orman'ın Atiba'ya haber göndererek, "3 gün içinde teklifimizi ya kabul edersin ya da başka arayışlara gireriz" dediği gelen bilgiler arasında.
Yönetim Atiba’ya 3 gün süre verdi
Etiketler: yönetim atiba , Fikret Orman , Beşiktaş
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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