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Wimbledon'da şampiyon

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Sırp , şampiyon oldu. Kariyerinin 4. Wimbledon şampiyonluğunu yaşayan Sırp raket toplamda 13. grand slam zaferini elde etti.

Wimbledonda kısa final! O isim 4. kez şampiyon

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Kevin Anderson'ı 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) yenen , şampiyonluğa ulaştı.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finali, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk maçına çıkan Güney Afrikalı Anderson ile bu organizasyonu 3 kez kazanan Sırp Novak Djokovic'i karşı karşıya getirdi.

İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti.

Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 19:40
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