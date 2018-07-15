Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Kevin Anderson'ı 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) yenen Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finali, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk maçına çıkan Güney Afrikalı Anderson ile bu organizasyonu 3 kez kazanan Sırp Novak Djokovic'i karşı karşıya getirdi.





İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti.

Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.