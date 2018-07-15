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’a 'BABA' stoper

Fırtına’nın gündemindeki Babacar, taraftarların, “Seni takımda görmek istiyoruz” mesajlarına, “İnşallah görüşeceğiz” diye yanıt verdi

Trabzon’a BABA stoper
Transferde önceliğini stoper bölgesine veren Trabzonspor, gözünü Norveç'in Molde takımında forma giyen 27 yaşındaki Babacar Sarr'a çevirdi. Bordo-Mavili yönetim, Senegalli oyuncu için harekete geçti.

BABACAR DÜNDEN RAZI
sporlu taraftarların sosyal medyada "Seni takımda görmeki istioruz" diye mesajlar yolladığı Babacar, "İnşallah yakında görüşeceğiz" diyerek e yeşil ışık yaktı..

MALİYETİ UYGUN...
Bordo-Mavililerin transfer etmek istediği 1.89 boyundaki 'ın piyasa değeri 800 bin Euro. Fırtına, Senegalli yıldızı 500 bin Euro civarında bir rakama transfer etmek istiyor. Transferin kısa süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.
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