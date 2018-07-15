Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızlarından Ivan Rakitic Dünya Kupası'nı kazanmaları durumunda alnına kupa dövmesi yaptıracağını söyledi. Hırvatistan olarak kupayı hak ettiklerini söyleyen Rakitic, "Bence şu aralar Hırvat olmak için çok güzel bir zaman. Kupayı kazanmak için kariyerimi bile bitirebilirim" dedi.
Şampiyon olursak alnıma dövme yaptırırım
Etiketler: Milli Takımı , Dünya Kupası
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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