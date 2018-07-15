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Şampiyon olursak alnıma dövme yaptırırım

Şampiyon olursak alnıma dövme yaptırırım
Hırvatistan 'nın yıldızlarından Ivan Rakitic 'nı kazanmaları durumunda alnına kupa dövmesi yaptıracağını söyledi. Hırvatistan olarak kupayı hak ettiklerini söyleyen Rakitic, "Bence şu aralar Hırvat olmak için çok güzel bir zaman. Kupayı kazanmak için kariyerimi bile bitirebilirim" dedi.
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