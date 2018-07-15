Hollandalı efsane Frank De Boer, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Phillip Cocu ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. De Boer, "Cocu'nun iyi bir ekibi vardır. Ne istediğini bilir. Kısa süreli değil uzun süreli planlar yapar. Fenerbahçe yönetimi de ona destek verecektir" dedi.
Phillip Cocu ne istediğini bilir!
Etiketler: Phillip Cocu , Fenerbahçe , Teknik Direktörü
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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