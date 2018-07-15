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ne istediğini bilir!

Phillip Cocu ne istediğini bilir!
Hollandalı efsane Frank De Boer, 'nin Phillip Cocu ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. De Boer, "Cocu'nun iyi bir ekibi vardır. Ne istediğini bilir. Kısa süreli değil uzun süreli planlar yapar. Fenerbahçe yönetimi de ona destek verecektir" dedi.
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