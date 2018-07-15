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Kariyerimi ’da bitirmek istiyorum

Cimbom’un yıldızı Donk,“Kariyerimi G.Saray’da bitirmek istiyorum” dedi.

Kariyerimi Galatasaray’da bitirmek istiyorum
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki performansıyla Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluğunda önemli rol oynayan Ryan Donk, hedefinin futbolu Sarı-Kırmızılı takımda bırakmak olduğunu ifade etti.

HEDEFİM HEP OYNAMAK
Bu sezon 21 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Donk, "21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda . Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

FATİH TERİM'E ÖVGÜ
Fatih Terim'in takıma gelişinin ardından öz güven kazandığını ve bunun da performansına yansıdığını belirten orta saha, "Fatih hoca benin için büyük bir şans. Ona minnet duyuyorum" dedi.
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