Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle çok az şans bulan Gökhan Töre'nin Şenol Güneş'in gözüne girdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun performansından çok memnun olan Güneş'in Gökhan Töre'yi kafasındaki ilk 11'e şimdiden aldığı ortaya çıktı. Gökhan'ın performansı her geçen gün yükseliyor.
Gökhan Töre’ye 11 yolu göründü
Etiketler: Gökhan Töre , Şenol Güneş
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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