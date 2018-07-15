Glasgow Rangers'ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in transferinden vazgeçmiyor. İngiliz teknik adamın, tecrübeli oyuncunun alınması için yönetimine baskı yaptığı bildirildi.
Gerrard Skrtel’i kafaya taktı!
Etiketler: Teknik Direktörü , Steven Gerrard , Martin Skrtel , Fenerbahçe
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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