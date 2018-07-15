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Gerrard Skrtel’i kafaya taktı!

Gerrard Skrtel’i kafaya taktı!
Glasgow Rangers'ın Steven Gerrard, 'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in transferinden vazgeçmiyor. İngiliz teknik adamın, tecrübeli oyuncunun alınması için yönetimine baskı yaptığı bildirildi.
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