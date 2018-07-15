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gidiyor Harun geliyor

Fulham için dün 4. 5 milyon önerdi. Bu teklifi değerlendirmeye alan yönetim rakamın 6 milyon Euro olmasını istedi. İspanyol file bekçisi satılırsa yerine edilecek

Fabri gidiyor Harun geliyor
Beşiktaş Yönetimi bir yandan arayışlarını sürdürürken diğer taraftan gelen teklifleri masaya yatırıyor. Bir süredir Fabri'yi isteyen İngiliz kulübü Fulham daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Yönetimi bu gelişme üzerine bu teklifi değerlendirmeye aldı. Rakamı yetersiz bulan yönetimin Fulham'dan için 6 milyon talep ettiği gelen bilgiler arasında.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Beşiktaş Fabri'nin satılması durumunda uygulayacağı B Planı'nı da belirledi. Buna göre Siyah-Beyazlı yönetimin İspanyol kalecinin yerine 'un milli kalecisi 'i transfer etmek için harekete geçeceği ortaya çıktı. 'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Harun'a onay verdiği öğrenildi.



BURSA 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci için Bursaspor'un 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin ise 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı iddialar arasında.
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