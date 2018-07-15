Dünya Kupası'nı kazanacak olan takım turnuvadan 38 milyon dolar kazanacak. Böylece önemli bir servetin sahibi olacak. Kupayı finalde kaybeden takım ise şampiyonayı ikinci olarak bitirecek. Bu takım da 28 milyon dolar kazanacak. Turnuvayı 3. bitiren ekip 23 milyon dolar, 4. bitiren ise 22 milyon dolar alacak.
Dünya Kupası’nı kazanan 38 milyon $ alacak
Etiketler: Dünya Kupası
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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