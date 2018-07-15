FC Wil'le önceki gün oynadığı hazırlık maçı sonrası dünü izinli geçiren Galatasaray'da perşembe günü kampa katılan Belhanda ve yeni transfer Henry Onyekuru, çalışmalarına özel program eşliğinde devam etti. Antrenmanda her iki futbolcu için de kuvvet yüklemesi yapıldı. İzinden erken dönen Belhanda'nın çalışma azmi teknik heyeti sevindirdi.
Belhanda&Henry özel çalışma yaptı
Etiketler: belhanda , Galatasaray
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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