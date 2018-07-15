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&Henry özel çalışma yaptı

Belhanda&Henry özel çalışma yaptı
FC Wil'le önceki gün oynadığı hazırlık maçı sonrası dünü izinli geçiren 'da perşembe günü kampa katılan ve yeni transfer Henry Onyekuru, çalışmalarına özel program eşliğinde devam etti. Antrenmanda her iki futbolcu için de kuvvet yüklemesi yapıldı. İzinden erken dönen Belhanda'nın çalışma azmi teknik heyeti sevindirdi.
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