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Altyapının başına David Badia

’de altyapının başına Barcelona geçmişi olan İspanyol teknik adam getirildi

Altyapının başına David Badia
F.Bahçe'de altyapının başına Barcelona geçmişi olan David Badia getirildi. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, Antalyaspor'da da altyapı sorumlusu olarak çalışmıştı. La Masia'da görev yapan Badia, önemli yıldızlar yetiştirdi. İspanyol hoca, İstanbul Barcelona Kulübü futbol okullarının da direktörlüğünü yaptı.Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Volkan Demirel iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Ancak takım olarak iyi çalışıyoruz. başka olacak. Sezonun sonunda mutlu sona biz ulaşacağız." dedi. , yeni transfer Berke'den yine övgüyle bahsetti.
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