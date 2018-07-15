F.Bahçe'de altyapının başına Barcelona geçmişi olan David Badia getirildi. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, Antalyaspor'da da altyapı sorumlusu olarak çalışmıştı. La Masia'da görev yapan Badia, önemli yıldızlar yetiştirdi. İspanyol hoca, İstanbul Barcelona Kulübü futbol okullarının da direktörlüğünü yaptı.Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Volkan Demirel iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Ancak takım olarak iyi çalışıyoruz. Yeni sezon başka olacak. Sezonun sonunda mutlu sona biz ulaşacağız." dedi. Volkan Demirel, yeni transfer Berke'den yine övgüyle bahsetti.
Altyapının başına David Badia
Fenerbahçe’de altyapının başına Barcelona geçmişi olan İspanyol teknik adam getirildi
Etiketler: Volkan Demirel , yeni sezon , Fenerbahçe
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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