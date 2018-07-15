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'da Sissoko pazarlığı

Yönetimi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ’ya şartlarını sunacak. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli yıldızı kiralık olarak kadrosunda istiyor

Adada Sissoko pazarlığı
F.Bahçe çalışmalarına devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'yu kadrosuna katmakta kararlı. Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncuyla bu hafta bir kez daha masaya oturcağı ve transferi şekillendireceği öğrenildi

İNGİLİZLER DE 'AYRILACAK' DİYOR
Fransız yıldızın da 'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham'da çok mutsuz olan Sissoko, Ada'dan ayrılmayı kafasına koydu. İngiliz medyası da onun ayrılığına kesin gözüyle bakıyor

ORTANIN SAĞINDA DA OYNUYOR
F.Bahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko, 8 numara oynuyor. Asıl mevkisi orta sahanın ortası olan Fransız oyuncu zaman zaman sağ kanatta da forma giyebiliyor.

İNGİLTERE'DE 176 MAÇA ÇIKTI
İngiltere Premier Lig'de şimdiye kr 176 maça çıkan Moussa Sissoko, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 21 kez de asist yaptı. Fransız oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 18 milyon Euro.
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