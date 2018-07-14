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Tolga’yı pek göremedik!

, kadroda şans vermediği ile ilgili flaş açıklamalar yaptı...

Tolga’yı pek göremedik!
G.Saray Fatih Terim, "'yi en kritik son 5-6 haftada sakatlıktan dolayı pek göremedik maalesef. Aradan geçen 40-45 gün sonrası sezon geldiğinde daha birinci günde, 'Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana' dedi. Buraya getirmeye gerek yoktu" diye konuştu.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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