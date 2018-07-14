G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tolga Ciğerci'yi en kritik son 5-6 haftada sakatlıktan dolayı pek göremedik maalesef. Aradan geçen 40-45 gün sonrası sezon geldiğinde daha birinci günde, 'Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana' dedi. Buraya getirmeye gerek yoktu" diye konuştu.
Tolga’yı pek göremedik!
Fatih Terim, kadroda şans vermediği Tolga Ciğerci ile ilgili flaş açıklamalar yaptı...
Etiketler: Fatih Terim , Tolga Ciğerci , Teknik Direktörü
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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