Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediği bildirildi. Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalioğlu, "Ne zaman sorun çözülecekse o zaman gelecek. Oyuncu ve kulüp anlaşması konusunda bir problem yok" diye konuştu. İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 22 yaşındaki oyuncunun dün kente gelmesi bekleniyordu.
Hosseini'de bir sorun yok
Trabzonspor Asbaşkanı , Hosseini’nin pasaport sorunu nedeniyle kente gelemediğini söyledi. Hacısalihoğlu, “Oyuncu ve kulübü ile bir sorun yok” ifadesini kullandı
Etiketler: milli takım , Dünya Kupası , Rusya , oyuncu , Trabzonspor
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.