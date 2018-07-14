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Hosseini'de bir sorun yok

Asbaşkanı , Hosseini’nin pasaport sorunu nedeniyle kente gelemediğini söyledi. Hacısalihoğlu, “ ve kulübü ile bir sorun yok” ifadesini kullandı

Hosseinide bir sorun yok
Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediği bildirildi. Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalioğlu, "Ne zaman sorun çözülecekse o zaman gelecek. ve kulüp anlaşması konusunda bir problem yok" diye konuştu. İran formasıyla 'da düzenlenen 'nda görev yapan 22 yaşındaki oyuncunun dün kente gelmesi bekleniyordu.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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