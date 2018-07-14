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Fulham kaleci Fabri için yeni teklif yapacak

’a İspanyol file bekçisi için önceki gün 3 milyon ’luk bir teklif yapan kulübü Fabri’den vazgeçmiyor

Fulham kaleci Fabri için yeni teklif yapacak
İngiliz kulüplerinden Fulham Fabri'den vazgeçmiyor... Önceki gün yöneticilerden Umut Güner ile bir araya gelen Fulhamlı yetkililer Siyah- Beyazlı yönetime 3 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak ret cevabı almışlardı.

TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART
Fulham'ın 'a İspanyol kaleci için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin çok bir teklif olmadığı sürece Fabri'yi gözden çıkarmayı düşünmediği öne sürüldü.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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