Fulham kaleci Fabri için yeni teklif yapacak

İngiliz kulüplerinden Fulham Fabri'den vazgeçmiyor... Önceki gün yöneticilerden Umut Güner ile bir araya gelen Fulhamlı yetkililer Siyah- Beyazlı yönetime 3 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak ret cevabı almışlardı.
TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART
Fulham'ın Beşiktaş'a İspanyol kaleci için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin çok cazip bir teklif olmadığı sürece Fabri'yi gözden çıkarmayı düşünmediği öne sürüldü.
TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART
Fulham'ın Beşiktaş'a İspanyol kaleci için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin çok cazip bir teklif olmadığı sürece Fabri'yi gözden çıkarmayı düşünmediği öne sürüldü.
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