Önceki gün eşinin düşük yaptığı haberiyle şok olan Josef de Souza büyük bir moral çöküntü yaşıyor... Teknik direktör Cocu ve takım arkadaşları Brezilyalı yıldıza destek vermek için seferberlik ilan etti.
Fenerbahçe’de Josef seferberliği
Eşi düşük yapan Sambacı’ya destek için tüm takım tek yürek olmuş durumda
Etiketler: Fenerbahçe , Josef
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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