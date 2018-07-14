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F.Bahçe 18’lik yıldızı ’a getirdi

Sarı-Lacivertliler, takımında forma giyen ’nu ’a getirdi...

F.Bahçe 18’lik yıldızı İstanbul’a getirdi
Kadrosunu kısa bir süre önce Altınordu'nun genç yıldızları Berke Özer ve Barış Alıcı ile takviye eden , bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler, 'da takımında forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi yıldız 'nu dün 'a getirdi.

1.4 MİLYON EURO...
10 numara mevkinde oynayan Ferdi için F.Bahçe, NEC Nijmegen'e 1.4 milyon bonservis ödeyecek. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon Nijmegen'de 39 maçta forma giydi, 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koydu.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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