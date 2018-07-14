F.Bahçe 18’lik yıldızı İstanbul’a getirdi

Kadrosunu kısa bir süre önce Altınordu'nun genç yıldızları Berke Özer ve Barış Alıcı ile takviye eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler, Hollanda'da NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu dün İstanbul'a getirdi.
1.4 MİLYON EURO...
10 numara mevkinde oynayan Ferdi için F.Bahçe, NEC Nijmegen'e 1.4 milyon Euro bonservis ödeyecek. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon Nijmegen'de 39 maçta forma giydi, 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koydu.
1.4 MİLYON EURO...
10 numara mevkinde oynayan Ferdi için F.Bahçe, NEC Nijmegen'e 1.4 milyon Euro bonservis ödeyecek. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon Nijmegen'de 39 maçta forma giydi, 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koydu.
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