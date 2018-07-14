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En iyi hakem

En iyi hakem Cüneyt Çakır
Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Türk futboluna övgüler yağdırırken Cüneyt Çakır'ın da dünyanın en iyi hakemi olduğunu söyledi. Efsane futbol adamı, ", 'nda olmalıydı. Çakır, İngiltere- Hırvatistan maçını çok iyi yönetti. Baskı altında kalmadı" ifadelerini kullandı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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