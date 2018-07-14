Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Türk futboluna övgüler yağdırırken Cüneyt Çakır'ın da dünyanın en iyi hakemi olduğunu söyledi. Efsane futbol adamı, "Türkiye, Dünya Kupası'nda olmalıydı. Çakır, İngiltere- Hırvatistan maçını çok iyi yönetti. Baskı altında kalmadı" ifadelerini kullandı.
En iyi hakem Cüneyt Çakır
Etiketler: Cüneyt Çakır , Dünya Kupası , Türkiye , İngiltere
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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