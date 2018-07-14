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Conte ile sözleşmeyi feshetti

Chelsea Conte ile sözleşmeyi feshetti
Chelsea İtalyan teknik adam Antonio Conte ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu ve bu sezon da İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandıran İtalyan çalıştırıcı Conte ile yollar ayrıldı. 49 yaşındaki hoca 'de 106 maçta 70 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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