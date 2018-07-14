Chelsea İtalyan teknik adam Antonio Conte ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2016-2017 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğu ve bu sezon da İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandıran İtalyan çalıştırıcı Conte ile yollar ayrıldı. 49 yaşındaki hoca Chelsea'de 106 maçta 70 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
Chelsea Conte ile sözleşmeyi feshetti
Etiketler: İngiltere Premier Lig , İngiltere Federasyon Kupası , Antonio Conte , Chelsea
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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