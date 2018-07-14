Barcelona’dan sevindirici hamle

F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Yerry Mina için Barcelona'dan sevindirici bir hamle geldi.



24 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Everton'ın 24 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Katalan kulübü, Kolombiyalı stoperi kiralayacağını belirtti. Bu durum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferdeki şansını artırıyor.