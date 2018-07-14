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restleşmesi

, için ile anlaştı. Ancak Hollandalı yıldızın, istediği parayı vermeyen kulübünü reddetmesi ortalığı karıştırdı

Babel restleşmesi
Beşiktaş'ta Babel krizi giderek büyüyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir süredir Hollandalı futbolcuyu isteyen kulübü ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Ancak 'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan , istediği rakamı vermeyen Flamengo'ya gitmeyi reddetti

BEKLENTİSİ 4 MİLYON EURO
Kartal'dan yılda 2 milyon 100 bin kazanan Babel Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon Euro istiyor. Hollandalı yıldız bu rakamın kabul edilmesi durumunda yeni sözleşmeyi imzalayacağını yönetime bildirdi.



YÖNETİM ZAMA YANAŞMIYOR
Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'e zam yapmadan sözleşme uzatma teklifi Hollandalı futbolcu tarafından reddedildi. Bu durum Babel'i satamayan Beşiktaş Yönetimi'ni şimdiden köşeye sıkıştırdı.

NE GİDİYOR NE DE İMZALIYOR
Babel'in Flamengo'ya gitmediği gibi Beşiktaş Yönetimi'yle de anlaşmaması krizi büyüttü. Bu arada Brezilya kulübünün Babel'e yıllık 2 milyon 100 bin Euro'dan yukarı vermeyi asla düşünmediği belirlendi.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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