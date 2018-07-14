Andre Ayew savaşı

Bir süredir Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Andre Ayew için Fenerbahçe ile savaş kapıda... Gana basınına göre Sarı-Lacivertliler transfer için devrede.
HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.
HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.
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