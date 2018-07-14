Andre Ayew savaşı

Bir süredir Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Andre Ayew için Fenerbahçe ile savaş kapıda... Gana basınına göre Sarı-Lacivertliler transfer için devrede.



HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.