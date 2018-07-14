İLK 11'LER

İngiltere : Pickford, Maguire, Stones, Jones, Trippier, Delph, Dier, Rose, Loftus-Cheek, Sterling, Kane

Belçika : Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya 1-0 yenilen Belçika ile Hırvatistan'a 2-1 mağlup olan İngiltere, üçüncülük maçına çıkıyor. İngiltere'de son maçta sakatlanan Kieran Trippier'in forma giymesi beklenmiyor. Belçika'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor. İki ekip Dünya Kupası'na G Grubu'nda başlamıştı. Grubun üçüncü ve son karşılaşmasına tur atlamayı garantilemiş bir şekilde çıkan iki takım, yedek kadrolarla mücadele etmişti. O karşılaşmayı Belçika, 51'de Adnan Januzaj'ın golüyle kazanmıştı. Bugün, İngiltere de Belçika da rotasyon yapabilir.







İngiltere - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında İngiltere ile Belçika, bugün karşılaşacak. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçı olacak. İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacağı zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...



İngilizler'in üstünlüğü var

2018 Dünya Kupası'nda şu anda en golcü isim İngiliz santrfor Harry Kane. 24 yaşındaki santrforun 6 golü bulunuyor. İkinci basamakta ise 4 golle Belçikalı Romelu Lukaku bulunuyor. Finale yükselen Fransa'da 3'er golle Mbappe ve Griezmann yer alsa da turnuvanın gol kralının bugünkü karşılaşmada oynayan santrforlardan çıkması bekleniyor. Kane ve Lukaku 'Dünya Kupası Gol Kralı' unvanını kaçırmak istemiyor.



Gol kralı çıkabilir

2018 Dünya Kupası'nda şu anda en golcü isim İngiliz santrfor Harry Kane. 24 yaşındaki santrforun 6 golü bulunuyor. İkinci basamakta ise 4 golle Belçikalı Romelu Lukaku bulunuyor. Finale yükselen Fransa'da 3'er golle Mbappe ve Griezmann yer alsa da turnuvanın gol kralının bugünkü karşılaşmada oynayan santrforlardan çıkması bekleniyor. Kane ve Lukaku 'Dünya Kupası Gol Kralı' unvanını kaçırmak istemiyor.