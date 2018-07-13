Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen Fildişili forvet Giovanni Sio'yu kadrosuna katmak için gaza bastı. 29 yaşındaki Sio'ya karşılık Montpellier'e takasta Jires Kembo'yu öneren Yeşil- Beyazlılar'ın bu transfer için Fransız ekibinden yanıt beklediği öğrenildi.
Bursaspor’un gözü Giovanni Sio'da
Etiketler: süper lig , Bursaspor , Giovanni Sio
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.