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’un gözü 'da

Bursaspor’un gözü Giovanni Sioda
ekiplerinden , Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen Fildişili forvet 'yu kadrosuna katmak için gaza bastı. 29 yaşındaki Sio'ya karşılık Montpellier'e takasta Jires Kembo'yu öneren Yeşil- Beyazlılar'ın bu transfer için Fransız ekibinden yanıt beklediği öğrenildi.
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