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Transferde karar Başkan’ın

’ın hocası Güneş, ilgili “Bu konuda karar Başkan’ın “ dedi

Transferde karar Başkan’ın
Kartal'da Avusturya kampı başladı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör , ilgili sorulan soruya "Transferde karar Başkan'ın. Cuma günü açıklama yapacak" dedi. Güneş ayrıca kendisini hiçbir zaman kulübün üstünde görmediğini söyledi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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