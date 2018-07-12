Kartal'da Avusturya kampı başladı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş, transferlerle ilgili sorulan soruya "Transferde karar Başkan'ın. Cuma günü açıklama yapacak" dedi. Güneş ayrıca kendisini hiçbir zaman kulübün üstünde görmediğini söyledi.
Transferde karar Başkan’ın
Beşiktaş’ın hocası Güneş, transferlerle ilgili “Bu konuda karar Başkan’ın “ dedi
Etiketler: Avusturya , Beşiktaş , Şenol Güneş , transferlerle , Kartal
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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