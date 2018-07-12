Morteza bekleniyor

TRABZONSPOR, anlaşmaya vardığı İran Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Majid Hosseini'yi bugün Trabzon'a getiriyor.
KAMPA KATILACAK
Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. Hosseini, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Slovenya kampına dahil olacak.
AL SAAD İLE ANLAŞAMADI
Bordo-Mavililer'in yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temasları devam ediyor. Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki oyuncu hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor.
KAMPA KATILACAK
Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. Hosseini, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Slovenya kampına dahil olacak.
AL SAAD İLE ANLAŞAMADI
Bordo-Mavililer'in yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temasları devam ediyor. Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki oyuncu hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.