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Chadli'de bir adım önde

, Chadli’yi kiralamak için ’e teklif sundu. Bu oyuncuyu , Marsilya ve West Ham da isterken ibre ’tan yana

Kartal Chadlide bir adım önde
Beşiktaş arayışlarını sürdürürken İngiliz kulübü West Bromwich'te oynayan 'yi listenin ilk sırasına aldı. 'nda Belçika forması altında çok başarılı maçlar çıkaran 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunan Beşiktaş cevabı beklemeye başladı.

EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI
Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında , Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.



GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR
Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in transferi sonuçlandırmak için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu transferin bu hafta bitme olasılığının çok yüksek olduğu öne sürüldü.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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