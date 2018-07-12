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için opsiyon pazarlığı

G.Saray, yıldızla kiralık anlaştı ama ile opsiyon pazarlığı devam ediyor

Henry Onyekuru için opsiyon pazarlığı
Galatasaray, 'ın 21 yaşındaki kanat forveti Henry Onyekuru ile kiralık olarak anlaştı.

İNGİLİZLER İNATÇI
Sarı-Kırmızılılar, transferi resmi olarak açıklamıyor çünkü İngiliz ekibiyle opsiyon pazarlığı devam ediyor. Cimbom, Nijeryalı yıldızı satın alma posiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. İngilizler ise inat ediyor.... Görüşmeler devam ediyor.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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