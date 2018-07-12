Henry Onyekuru için opsiyon pazarlığı

Galatasaray, Everton'ın 21 yaşındaki kanat forveti Henry Onyekuru ile kiralık olarak anlaştı.
İNGİLİZLER İNATÇI
Sarı-Kırmızılılar, transferi resmi olarak açıklamıyor çünkü İngiliz ekibiyle opsiyon pazarlığı devam ediyor. Cimbom, Nijeryalı yıldızı satın alma posiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. İngilizler ise inat ediyor.... Görüşmeler devam ediyor.
İNGİLİZLER İNATÇI
Sarı-Kırmızılılar, transferi resmi olarak açıklamıyor çünkü İngiliz ekibiyle opsiyon pazarlığı devam ediyor. Cimbom, Nijeryalı yıldızı satın alma posiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. İngilizler ise inat ediyor.... Görüşmeler devam ediyor.
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