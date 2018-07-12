Galatasaray’da yüzler gülüyor

Galatasaray İsviçre kampındaki çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
BİSİKLET TURU
Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı... Futbolcular antrenmandan sonra kamp yapılan alanda bisiklet turu yaparken ortaya güzel görüntüler çıktı.
RAPORUNU SUNDU
Çalışmadan sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi. İkilinin bir hayli keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Albayrak'ın transfer gelişmeleri ile ilgili Terim'e rapor sunduğu öğrenild
BİSİKLET TURU
Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı... Futbolcular antrenmandan sonra kamp yapılan alanda bisiklet turu yaparken ortaya güzel görüntüler çıktı.
RAPORUNU SUNDU
Çalışmadan sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi. İkilinin bir hayli keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Albayrak'ın transfer gelişmeleri ile ilgili Terim'e rapor sunduğu öğrenild
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