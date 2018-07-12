Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası yarı final maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın performansı beğeni topladı. Maçı büyük bir motivasyonla yöneten Çakır ve ekibi karşılaşmanın temposunun yükselmesinde büyük rol oynadı. Çakır'ın yönetimi sosyal medyada alkış topladı.
Cüneyt Çakır’ın yönetimi beğeni topladı
Etiketler: Cüneyt Çakır , İngiltere , Dünya Kupası
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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