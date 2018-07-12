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’ın yönetimi beğeni topladı

Cüneyt Çakır’ın yönetimi beğeni topladı
Hırvatistan ile arasında oynanan yarı final maçını yöneten 'ın performansı beğeni topladı. Maçı büyük bir motivasyonla yöneten Çakır ve ekibi karşılaşmanın temposunun yükselmesinde büyük rol oynadı. Çakır'ın yönetimi sosyal medyada alkış topladı.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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