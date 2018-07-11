Biri tarih yazacak

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın ardından ikinci finalist bu gece belli olacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İngiltere ve Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak dev maçta Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
HIRVATLAR İLK PEŞİNDE
İNGILIZLER, Hırvatistan'ı elemesi durumunda 1966'da ev sahipliği yaptığı ve şampiyon olduğu turunvadan sonra adını ilk kez Dünya Kupası finaline yazdıracak. Hırvatistan kazanırsa tarihinde ilk kez finale yükselecek. Hırvatlar 1998'de Fransa'da düzenlenen turnuvada 3. olarak en büyük başarısına imza atmıştı.
HIRVATLAR İLK PEŞİNDE
İNGILIZLER, Hırvatistan'ı elemesi durumunda 1966'da ev sahipliği yaptığı ve şampiyon olduğu turunvadan sonra adını ilk kez Dünya Kupası finaline yazdıracak. Hırvatistan kazanırsa tarihinde ilk kez finale yükselecek. Hırvatlar 1998'de Fransa'da düzenlenen turnuvada 3. olarak en büyük başarısına imza atmıştı.
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