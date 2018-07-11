Beşiktaş'tan Ayew seferi

Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken ilk hedefin Andre Ayew olduğu ortaya çıktı. Bir süredir Ganalı futbolcu için İngiliz kulübü Swansea ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler bu hafta bu transfer için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Yöneticilerden Umut Güner, İngiltere'ye giderek Swansea yetkilileriyle Ayew için masaya oturacak. Bu futbolcunun kiralanması için yeni teklif sunulacak.
GANA BASININDAN İLGİNÇ İDDİA
Bu transferin bitme olasılığının giderek yükseldiği öne sürüldü. Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle ayrılmak isteyen Ayew'in Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu arada Gana basını ilginç bir iddia ortaya atarak Ayew'le Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini öne sürdü.
WEST HAM'DA 6 GOL KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında West Ham'da kiralık olarak forma giyen Ayew, 24 karşılaşmanın 15'inde ilk 11'de forma giydi. Ganalı futbolcu bu 15 karşılaşmada fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.
GANA BASININDAN İLGİNÇ İDDİA
Bu transferin bitme olasılığının giderek yükseldiği öne sürüldü. Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle ayrılmak isteyen Ayew'in Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu arada Gana basını ilginç bir iddia ortaya atarak Ayew'le Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini öne sürdü.
WEST HAM'DA 6 GOL KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında West Ham'da kiralık olarak forma giyen Ayew, 24 karşılaşmanın 15'inde ilk 11'de forma giydi. Ganalı futbolcu bu 15 karşılaşmada fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.
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