Beşiktaş'tan Ayew seferi

transfer arayışlarını sürdürürken ilk hedefinolduğu ortaya çıktı. Bir süredirfutbolcu içinkulübüile görüşmelerini sürdürenyöneticiler bu hafta bu transfer için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Yöneticilerden, İngiltere'ye giderek Swansea yetkilileriyle Ayew için masaya oturacak. Bu futbolcunun kiralanması için yeni teklif sunulacak.transferin bitme olasılığının giderek yükseldiği öne sürüldü. Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle ayrılmak isteyen Ayew'in Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu arada Gana basını ilginç bir iddia ortaya atarak Ayew'le Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini öne sürdü.Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında West Ham'da kiralık olarak forma giyen Ayew, 24 karşılaşmanın 15'inde ilk 11'de forma giydi. Ganalı futbolcu bu 15 karşılaşmada fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.