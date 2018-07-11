Badou Ndiaye ‘feda’ dedi

EURO

STOKE'LA

'in isteği sonrası'yi yeniden takıma kazandırmak için düğmeye basanyönetimi maliyet engeline takılmıştı. Başkande yaptığı açıklamada "'yi istiyoruz ama şu anda'de kazandığı" ifadesini kullanmıştı.'inyıldıza yolladığı '' mesajı yerine ulaştı. Yöneticileri arayan, "Yenidenforması giymek istiyorum. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.gelişme sonrası gözler'ye çevrildi. Yıldız futbolcuya geçen sezon başı G.'dan kazandığı'nun önerilmesi bekleniyor. Ndiaye'nin bu rakama vereceği tepki merak konusu.yandan dale görüşmelerini sürdüren'ın 1 yıllık kiralama bedeli olarakteklif ettiği öğrenildi. İngiliz kulübünün iseistediği ifade ediliyor.