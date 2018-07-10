Sonuna kadar Fenerbahçe

Fenerbahçe tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını terleten 36 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli'yle bir araya gelen Volkan'ın yeni sözleşmesinin kaç yıllık olduğunun bilgisi paylaşılmadı.
ZATEN FENERBAHÇELİYİM
Volkan, "1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli, bana çok yardımcı oldu. Zaten F.Bahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Burada olmak her şeyden önemli" dedi
ZATEN FENERBAHÇELİYİM
Volkan, "1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli, bana çok yardımcı oldu. Zaten F.Bahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Burada olmak her şeyden önemli" dedi
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