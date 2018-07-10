Sonuna kadar Fenerbahçe

tecrübeli kalecisisözleşmesini uzattı.kulüpten yapılan açıklamada,yılından bu yanaformasını terletenyaşındaki kaleciyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.bir araya gelenyeni sözleşmesinin kaç yıllık olduğunun bilgisi paylaşılmadı., "1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk., bana çok yardımcı oldu. Zaten. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Burada olmak her şeyden önemli" dedi